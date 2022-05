Rechter Belarus legt vriendin van blogger Protasevitsj zes jaar cel op

De vriendin van de Belarussische dissident Roman Protasevitj is door een rechtbank in de Belarussische stad Grodno veroordeeld tot zes jaar cel voor haatzaaien. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Vyasna. De Russische Sofia Sapega vergezelde haar partner in mei vorig jaar op een vlucht die tot een noodlanding werd gedwongen in Belarus. De bestemming van de vlucht was de Litouwse hoofdstad Vilnius, de woonplaats van de uitgeweken Protasevitsj en Sapega.

Het stel werd destijds door Belarussische ordediensten uit het vliegtuig gehaald en gearresteerd. De internationale gemeenschap zag de hand van de Belarussische president Loekasjenko in de manipulatie van de vlucht, maar die ontkende elke betrokkenheid. De zaak deed veel stof opwaaien in de westerse wereld en leidde tot sancties van de EU en de VS tegen Belarus.

Protasevitsj was actief als blogger op Telegram, waar hij scherpe kritiek uitte op de autoritaire pro-Russische president Loekasjenko. Zijn kanaal Nexta Live speelde een grote rol in het massale verzet tegen de herverkiezing van Loekasjenko na de vermoedelijk frauduleuze verkiezingen in 2020.

Van Sapega (24) is alleen bekend dat ze rechten studeerde in Vilnius. De Belarussische autoriteiten publiceerden vorig jaar een video waarin ze bekent dat ze aan een kritische publicatie, Zwartboek van Belarus, had meegewerkt. Algemeen wordt aangenomen dat dergelijke bekentenissen in Belarus worden afgedwongen. Ook van Protasevitsj zijn gefilmde bekentenissen naar buiten gebracht. Zijn zaak moet nog voor de rechter komen.