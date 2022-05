Vrouw en meisje gedood bij schietpartij op zorgboerderij Alblasserdam

Op een zorgboerderij in Alblasserdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht. Een jongen van 12 jaar uit Hendrik-Ido-Ambacht en een vrouw van 20 uit Alblasserdam zijn zwaargewond geraakt, meldt de politie Rotterdam. Er is ook een lichtgewonde.

Vlak na de schietpartij is een man aangehouden en is het vuurwapen in beslag genomen. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Toen de man de zorgboerderij binnenkwam en het vuur opende, waren er veel mensen aanwezig.

Slachtofferhulp Nederland vangt in de bioscoop in Alblasserdam medewerkers van de zorgboerderij en familieleden op. In een kerk worden omwonenden opgevangen.

De gemeente Alblasserdam zegt erg geschrokken te zijn van het schietincident. "Het is een zwarte dag voor Alblasserdam", zegt burgemeester Paans. "We zetten nu alles op alles om te achterhalen hoe de schietpartij heeft plaats gevonden en we zullen er zijn voor de betrokkenen en iedereen die hiervan ongewild getuige is geweest." Om 17.00 uur houden gemeente en politie een persconferentie.

