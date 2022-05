Twee doden bij schietpartij in Alblasserdam, verdachte aangehouden

In Alblasserdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Twee anderen zijn zwaargewond geraakt, meldt de politie Rotterdam.

Er is een verdachte aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen. "De getuigen worden opgevangen, voor hen wordt hulp geregeld", schrijft de politie op Twitter.

Er wordt gemeld dat de schietpartij bij een zorgboerderij was aan de Molensingel, aan de rand van de gemeente.

De politie doet de oproep om niet naar de locatie van de schietpartij te komen en hulpverleners de ruimte te geven.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, waaronder twee traumahelikopters. Een lokale journalist meldt dat er ook een politiehelikopter boven de locatie van de schietpartij hangt.

Dit zijn de eerste beelden uit Alblasserdam: