Vanavond op TV: Terug naar de wijk van Pim Fortuyn • Einde aan gratis geld? • De Duitse aarzeling ten opzichte van Oekraïne

Het is vandaag twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. We blikken terug op zijn leven en zijn bijzondere band met de stad Rotterdam, waar hij een groot deel van zijn leven woonde, als hoogleraar doceerde én waar hij zijn grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 behaalde.

Einde aan gratis geld?

De Amerikaanse Fed, het stelsel van centrale banken, verhoogde gisteren in één klap de rente met een half procent. Het is al de tweede renteverhoging dit jaar, in maart ging de rente met 0,25 procent omhoog. De Fed wil met deze nieuwe stap de inflatie beteugelen. Ook de Britse rente werd gisteren verhoogd naar het hoogste niveau in dertien jaar.

De verhogingen zijn serieuze grote stappen, de meest agressieve sinds het jaar 2000. De maatregel is vooral ingegeven door de almaar stijgende inflatie. Een hoge rente maakt geld lenen duurder en zet een rem op de uitgaven van mensen en bedrijven. Wat betekent dit voor onze economie? We spreken erover met econoom Mathijs Bouman.