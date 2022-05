Recordaantal reeën doodgereden in Flevoland, meer afschot nodig

Een recordaantal van 520 reeën is vorig jaar aangereden op Flevolandse wegen. De reeënpopulatie in die provincie moet daarom flink verkleind worden, stelt Staatsbosbeheer.

"In de praktijk zullen het er meer zijn, want niet alle aanrijdingen worden gemeld en gewonde dieren kunnen terug het bos in strompelen en buiten het zicht sterven", aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Omdat de aanrijdingen ook gevaar opleveren voor weggebruikers, moet het aantal wildaanrijdingen drastisch naar beneden, zegt de natuurorganisatie.

Veel aanrijdingen in en rond Almere

20 procent van de aanrijdingen met reeën gebeurde in en om Almere, schrijft Omroep Flevoland. Volgens boswachter Amy Zeeman komt dat door de groei van de stad. Bossen zijn omgeven door wijken en wegen, en reeën kunnen geen kant meer op. "De leefomgeving van het reewild neemt drastisch af", stelt ze.

De populatie moet daarom worden aangepast. De provincie bepaalt hoeveel reeën er in Flevoland moeten worden afgeschoten.

In Nederland worden jaarlijks zo'n 8000 herten, reeën en zwijnen doodgereden. Tijdens de zomertijd is de kans op aanrijdingen met wilde dieren groter.