Pijnlijk verlies Tories in Londen, Labour en LibDems winnen in Engeland

Hoe de stembusgang in Noord-Ierland, Schotland en Wales is verlopen is nog onbekend; het tellen van de stemmen is daar pas vanochtend begonnen.

Uit voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de Conservatieve Partij van premier Johnson in Engeland op verlies staat. Oppositiepartij Labour boekt winst, evenals de liberale LibDems en in mindere mate de Groenen.

#Lokaleverkiezingen #VK tot nu toe: Labour doet het goed in Londen, maar in de rest van het land is de #labour winst matig. Zeker als je je bedenkt dat #Johnson al 6 maanden zwemt in schandalen & de meeste kiezers pijn hebben in de portemonnee van inflatie + energieprijzen. https://t.co/xjcZuJWZbi

Het meest in het oog springend is het gevoelige verlies voor de Tories in Londen. Daar moeten ze enkele traditionele bolwerken van de Conservatieven afstaan aan de sociaaldemocratische Labourpartij. Dat geldt onder meer voor Westminster, de wijk met het beroemde parlementsgebouw en veel regeringskantoren, die nog nooit in andere handen is geweest dan die van de Tories. Een ander voorbeeld is de wijk Wandsworth die rood kleurt na 44 jaar door de Conservatieven te zijn bestuurd.

"De Conservatieve kiezer geeft een waarschuwing af", zei een Tory-bestuurder in Londen. "Het is pijnlijk voor de beeldvorming, maar het maakt niet heel veel uit in het Labour-gezinde Londen, zegt correspondent Fleur Launspach.

Labourleider Keir Starmer reageerde vanochtend opgetogen op de successen in Londen: "Een fantastisch resultaat. Geloof me, dit is een kantelpunt na het dieptepunt van de parlementsverkiezingen van 2019."

Premier Johnson probeerde de verloren zetels in Londen te relativeren. "We hebben een lastige nacht achter de rug in sommige delen van het land. Maar aan de andere kant zie je hoe de Conservatieven op koers blijven en een opmerkelijke winst boeken", zei hij vanochtend tegen journalisten.