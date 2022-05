Conservatieven op verlies bij lokale verkiezingen VK

Labourleider Keir Starmer reageerde vanochtend opgetogen op de successen in Londen: "Een fantastisch resultaat. Geloof me, dit is een kantelpunt na het dieptepunt van de parlementsverkiezingen van 2019."

Een ander voorbeeld is de wijk Wandsworth die rood kleurt na 44 jaar door de Conservatieven te zijn bestuurd. "De Conservatieve kiezer geeft een waarschuwing af", zei een Tory-bestuurder in Londen. "Het is pijnlijk voor de beeldvorming, maar het maakt niet heel veel uit in het Labour-gezinde Londen, zegt correspondent Fleur Launspach.

Terwijl de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen nog volop geteld worden, tekent zich in het Verenigd Koninkrijk al een gevoelig verlies af voor de Conservatieve Partij van premier Johnson. Zo is duidelijk dat enkele traditionele bolwerken van de Conservatieven in Londen toevallen aan de sociaaldemocratische Labourpartij. Dat geldt onder meer voor Westminster, de wijk met het beroemde parlementsgebouw en veel regeringskantoren, die nog nooit in andere handen is geweest als die van de Tories.

Hoewel de verkiezingen draaien om lokale onderwerpen, is het aannemelijk dat de zorgen over de stijgende prijzen en de ergernis over partygate ook zwaar hebben meegewogen bij de keuze die de kiezer maakte. Premier Johnson kreeg, samen met naaste medewerkers, onlangs een boete voor het bijwonen van feestjes in zijn kantoor, terwijl de rest van de Britten zich aan strenge coronaregels moest houden. "Boris Johnson is een stemmenkanon voor Labour", zei de Labour-burgemeester Sadiq Khan daarover.

Correspondent Fleur Launspach:

"De verkiezingen worden ook gezien als een referendum over Boris Johnson. Als het verlies voor de Conservatieven groot blijkt te zijn, kan dat worden gezien als de eerste keer dat de kiezers zich hebben kunnen uitspreken na alle schandalen. Een misschien nog wel groter thema is de cost of living-crisis. Dat is de enorme inflatie plus de stijgende belasting, zorgkosten, verdubbelende energierekeningen. Mensen hebben ook echt pijn in de portemonnee en daar heeft Labour hard campagne op gevoerd."

"Als ze het gevoel hebben dat de schandalen dusdanig afstralen op de partij, dan kan het zo zijn dat Johnsons eigen parlementsleden gaan twijfelen aan het gouden stemmersimago van Johnson. Dan is het goed mogelijk dat de Conservatieven toch in een leiderschapscrisis belanden en dat de toekomst van Johnson als hun leider daarmee in gevaar komt."