Waarom delen Britten inlichtingen over Oekraïne?

Het is een zin die journalisten in Nederland en andere Europese landen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel gebruiken: 'Dat zegt het Britse ministerie van Defensie'. Dagelijks deelt dat via sociale media updates over de stand van de strijd. Het roept de vraag op wat de Britse inlichtingenpositie in Oekraïne is en waarom de Britten ervoor kiezen om een deel van hun informatie te delen met iedereen die het weten wil.

Groot-Brittannië heeft meerdere inlichtingendiensten, waarvan MI6 - met dank aan James Bond - de bekendste is. De geschiedenis van het Britse inlichtingenapparaat gaat ver terug: "Dat is deels terug te voeren op het Britse Rijk", vertelt historicus Rory Cormac, verbonden aan de universiteit van Nottingham en kenner van de Britse inlichtingengeschiedenis.

"Met koloniën in alle hoeken van de wereld was een stevig inlichtingennetwerk belangrijk en goed op te zetten. Toen na de Tweede Wereldoorlog de dekolonisatie begon, was dat inlichtingenapparaat bovendien een middel om toch een sterke machtspositie te behouden en verval te voorkomen. Zo waren de Britse inlichtingendiensten bijvoorbeeld leidend tijdens de Koude Oorlog."