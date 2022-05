Lyrische reacties op Feyenoord: 'Enorme triomf voor predikant Slot'

"In het meest dreigende decor denkbaar verzekerde Feyenoord zich voor het eerst in twintig jaar van een Europese finale", schrijft Bart Vlietstra in De Volkskrant. "Tussen rook, traangas, irritante laserlampjes, oorverdovende knallen en spreekkoren, tienduizenden pogoënde heethoofden, waarvan ruim negentig procent de tegenpartij aanmoedigde, hielden de Rotterdammers Olympique Marseille van het lijf. Goed was het vertoonde spel niet, zeker de eerste 35 minuten zocht Feyenoord naar zijn dit seizoen verkregen nieuwe identiteit van dirigent. Maar Feyenoord verstond [...] de kunst van het lijden."

"Een enorme triomf voor Feyenoord en de excellerende trainer Slot", valt te lezen in de Telegraaf. Valentijn Driessen schrijft zelfs: "Met aantrekkelijk, snel aanvalsspel volgens de Hollandse School en voltreffers op de transfermarkt - Dessers, Trauner, Aursnes en in iets minder mate Nelson en Pedersen - viel Feyenoord internationaal niet meer te stoppen."

"Het succes van Feyenoord is het succes van trainer Arne Slot, betoogt Sjoerd Mossou in het AD. "Met slechts een handvol aankopen transformeerde Slot een lusteloos elftal tot een dynamische eenheid, die in heel Europa durfde uit te gaan van eigen kracht. Als een predikant bracht Slot zijn spelprincipes over op de Feyenoord-spelers, tot ze zijn geboden konden dromen."

'Making memories, laat Feyenoord al maandenlang weten via de officiële clubkanalen", schrijft AD-verslaggever Mikos Gouka. "Marseille was weer zo'n fraai hoofdstuk. Er is nog één halte, in Albanië, om het proces te vervolmaken. En wie de hel van Marseille kan overleven, hoeft niet wekenlang wakker te liggen voor de eindstrijd in de Conference League."

Op 22 juli begon de lange weg van Feyenoord in Europa met een teleurstellende remise in Pristina. Een week later bungelde Feyenoord zelfs aan een zijden draadje, toen het nietige FC Drita in De Kuip tot diep in de tweede helft een voorsprong verdedigde.

Tien maanden later, op 25 mei, staat Feyenoord in de finale tegen AS Roma. Dat wordt de negentiende Europese wedstrijd voor de Rotterdammers. Van een 'jut-en-jul-competitie', zoals bondscoach Louis van Gaal de Conference League noemde, is geen sprake meer.

De reis van Feyenoord: van Pristina naar Tirana

* Feyenoord speelde dit seizoen liefst achttien duels in de (voorronde van de) Conference League. Slechts één daarvan ging verloren: in de voorronde verloor Feyenoord uit met 3-1 van IF Elfsborg. Dat deerde de Rotterdammers niet, want in De Kuip was met 5-0 gewonnen.

* Cyriel Dessers is met tien doelpunten topscorer van de Conference League. Tammy Abraham (AS Roma) is tweede met negen treffers.

* Feyenoord verdiende deze Europese campagne al zo'n 13,6 miljoen euro aan prijzengeld. Als de finale gewonnen wordt komt daar nog eens 4,9 miljoen euro bij.

* Drie keer eerder speelde Feyenoord een Europese finale, drie keer werd die finale gewonnen: Europa Cup I (1970, 2-1 Celtic), UEFA Cup (1974, 2-2 en 2-0 Tottenham Hotspur), UEFA Cup (2002, 3-2 Borussia Dortmund)