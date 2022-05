Winst ING meer dan gehalveerd door oorlog in Oekraïne

ING zag de winst in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan halveren. Het bedrijf heeft 834 miljoen euro opzijgezet vanwege de leningen die uitstaan in Rusland, en door de oorlog en sancties mogelijk niet worden terugbetaald.

Onderaan de streep was de winst van ING in de eerste drie maanden van dit jaar 429 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog wat meer dan een miljard euro.

6,7 miljard euro

ING doet vergeleken met andere Nederlandse banken relatief veel zaken in Rusland, bleek eerder al. Eind februari maakte het bedrijf bekend in totaal een blootstelling aan Rusland te hebben van 6,7 miljard euro, voornamelijk vanwege uitstaande leningen bij bedrijven in de metaalindustrie.

Door de oorlog besloot de bank geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven, maar wel actief te blijven voor de huidige internationale klanten.