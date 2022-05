Waarschuwingen voor dichte mist opgeheven

Het KNMI heeft de waarschuwing die vanochtend vroeg was afgekondigd vanwege dichte mist ingetrokken. In het hele land hing vanmorgen dichte mist, waardoor het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter was. Inmiddels is de mist nagenoeg overal opgetrokken en geldt in het hele land weer code groen in plaats van code geel.

Rijkswaterstaat drong erop aan de rijstijl aan te passen, en de juiste verlichting te voeren. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gemeld die zijn veroorzaakt door de mist.

Vertraagde vluchten

De dichte mist zorgde voor problemen op Eindhoven Airport, meldt Omroep Brabant. De eerste vluchten moesten rond 07.00 uur opstijgen, maar vanwege de weersomstandigheden was dat niet mogelijk. Uiteindelijk konden ze rond 09.00 uur alsnog vertrekken, met ruim twee uur vertraging.

Onder meer vluchten naar Bilbao, Heraklion en Valencia zijn vertraagd. Rond 08.00 uur liet de luchthaven weten dat de mist waarschijnlijk snel zou optrekken, waarna vluchten alsnog konden vertrekken.

Welke verlichting moet je voeren op de weg?

Veel auto's hebben tegenwoordig automatische verlichting of dagrijverlichting. Beide zijn niet afdoende om te voeren tijdens de mist. Automatische verlichting houdt namelijk geen rekening met mist en bij dagrijverlichting staan soms de achterlichten niet aan.

Rijkswaterstaat zegt dat tijdens mistig weer de dimverlichting aan moet. "Daarnaast is het verstandig om vooraf te weten waar in jouw auto de mistverlichting zit. Zo kan je deze op tijd aan- en uitzetten."

Op de A12 hing in de vroege ochtend dichte mist: