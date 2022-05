Strijd om de publieke ruimte: steden eisen na corona stoep terug van horeca

Moeten terrassen die tijdens corona mochten uitbreiden nu weer ingeperkt worden? In meerdere steden woedt nu een 'strijd om de stoep' tussen horecazaken en gemeentebesturen. Zo wordt vandaag in Amsterdam de vergunning voor tijdelijke terrasuitbreiding van horeca in het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt vervroegd ingetrokken.

De grotere terrassen waren een handreiking naar de horeca, eerst om ruimte te bieden voor de 1,5-meter en later volgden de verlengingen om de verliezen van de lockdowns te compenseren. Uit gegevens van Datlinq die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat op het hoogtepunt in 2021 in heel Nederland het aantal terrassen 3 procent hoger lag dan nu. In Amsterdam waren er vorig jaar 5 procent meer terrassen.

Tijdens de coronacrisis besloten meerdere steden dat zaken hun terras mochten uitbreiden. In Amsterdam werd die maatregel tot oktober dit jaar verlengd, zodat de horecagelegenheden hun coronaverliezen kunnen compenseren. Nu komt burgemeester Halsema dus terug van die verlenging voor twee buurten. Horecaondernemers in de buurt zeggen overvallen te zijn door het besluit.

Van 200 naar 125 procent uitbreiding

In Rotterdam mochten horecazaken in 2021 hun terrassen met maximaal 200 procent uitbreiden, dat is dit jaar beperkt naar maximaal 125 procent. Toezichthouders zijn op pad om dat in goede banen te leiden, maar zeggen weinig problemen te ondervinden. Ze komen momenteel vooral situaties tegen met bouwwerken op terrassen, problemen met terrasvlonders of te grote terrassen.

In Enschede mochten in de binnenstad zogenoemde XXL-terrassen bestaan, wat volgens de gemeente als prettig werd ervaren. Een nieuw bestemmingsplan voor terrassen gaat eind dit jaar naar de gemeenteraad. In Den Haag is besloten dat ondernemers de tijdelijke verruiming van 25 procent op aanvraag kunnen verlengen tot 1 maart 2023.

Niet elke gemeente doet dit. Groningen is sinds 1 april weer terug naar het 'oude normaal'. Hetzelfde geldt voor Maastricht, waar met ondernemers was afgesproken dat de coronaterrassen mochten bestaan zolang de 1,5-meter van kracht was. Utrecht meldt een soortgelijke afspraak.