Dumoulin aast in 'zijn' Giro op vliegende start: 'Ritzege en roze zou fantastisch zijn'

"Dit is de koers die samen met de Amstel Gold Race de warmste gevoelens bij mij oproept. Enerzijds door het verleden, anderzijds omdat ik het een schitterende koers vind. Mooie mensen", straalt Dumoulin. "Het is fijn om in Italië te zijn."

Tom Dumoulin is terug in het roze circus van de Giro d'Italia. En dat bevalt de Nederlandse kopman van de Jumbo-Visma-ploeg uitstekend. De roze trui, de voorjaarszon, het roept goede herinneringen op.

De eerste drie etappes vinden plaats in Hongarije. Dumoulin heeft gelijk wilde plannen voor het openingsweekend: op vrijdag in de 195 kilometer lange eerste etappe geen tijd verliezen op het laatste venijnige klimmetje naar Visegrád en dan zaterdag het roze grijpen in de negen kilometer lange tijdrit in Boedapest. "Dat zou fantastisch zijn."

Weinig tijdritmeters, veel hoogtemeters

Roze pakken in een tijdrit in de Ronde van Italië, dat deed Dumoulin eerder. In 2016 (Apeldoorn) en in 2018 (Jeruzalem) was hij na de openingstijdrit de leider in het klassement.

En vijf jaar geleden, op 28 mei, in de Giro van 2017, ruilde de Limburger in de allesbeslissende tijdrit over 29,3 kilometer in Milaan zijn rood-wit-blauwe shirt in voor het roze. Klimgeiten Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot hadden het nakijken.

Zijn goede vriend Jos van Emden won de tijdrit, Dumoulin won de Giro. Tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk kregen een opvolger: Tom.