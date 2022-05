Litouwen bezorgd om Russische treinen: 'Wat als er militairen uit springen?'

Dwars door Litouwen loopt een spoorlijn van Rusland naar Rusland. Het gaat om een treinverbinding van Moskou via Belarus naar de exclave Kaliningrad aan de Oostzee. Dagelijks rijden zo'n vier Russische personen- en goederentreinen door Litouwen, tot groeiend ongemak van de Baltische staat. Bij de toetreding van Litouwen tot de Europese Unie in 2004 werden nauwgezette afspraken gemaakt over de doorgang van de treinen naar Kaliningrad, dat sindsdien ingeklemd ligt tussen EU-lidstaten. Het ging jarenlang goed, vertelt Linas Kojala, politicoloog en hoofd van het Eastern Europe Studies Centre. "Dat veranderde in 2014 met de oorlog in Oekraïne. Toen werden we ons ook bewust van de gevaren van dit transport." De vrees bestaat dat de trein wordt misbruikt om het land te bezetten, aldus Kojala. "Wat als de trein stopt, midden in Litouwen? Wat als jonge Russische soldaten zonder embleem uit de trein springen en de bevolking bedreigen? Sinds de inname van de Krim zijn dit scenario's waar we rekening mee moeten houden. " De passagierstreinen maken gebruik van het Litouwse spoor, maar stoppen er niet:

Na de Russische invasie van Oekraïne werd de controle op de treinen aangescherpt. Zo wordt de snelheid van de treinen nauwgezet in de gaten gehouden met behulp van drones en helikopters. Het niet langer doorlaten van de treinen is niet mogelijk, vanwege oude afspraken met Rusland. Bovendien wordt gevreesd voor een stevige Russische reactie als de Russische treinen bij de grens worden tegengehouden.

Kaliningrad als militaire buitenpost Kaliningrad kent een lang verleden als Duitstalige, Pruisische stad. De Hanzestad Königsberg floreerde door de gunstige ligging aan de Oostzee. Onder meer de bekende filosofen Immanuel Kant en Hannah Arendt woonden in de universiteitsstad. Na de Tweede Wereldoorlog viel de stad in handen van de Sovjets, die de resterende Duitse bevolking verdreven en de stad omdoopten in Kaliningrad. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bleef Kaliningrad Russisch, maar werd het afgescheiden van de rest van het land door de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetrepublieken Belarus en Litouwen. Het is een belangrijke militaire buitenpost voor Moskou. Bij de marinestad staan al jaren Iskander-raketten gestationeerd, die in theorie Berlijn of Stockholm kunnen raken. Het Kremlin overweegt daarnaast nucleaire wapens te stationeren in de exclave, in reactie op de verwachte NAVO-toetreding van Zweden en Finland. Gisteren werd in Kaliningrad geoefend met raketten die met een kernkop uitgerust kunnen worden.

Op verschillende manieren maken de Litouwers hun verzet tegen de Russische treinverbinding kenbaar. Zo worden op het station van de Litouwse hoofdstad Vilnius speciale boodschappen voor Russische reizigers omgeroepen: "Poetin doodt burgers in Oekraïne, zijn jullie het daarmee eens?". Ook zijn er bloedige foto's van de oorlog in Oekraïne opgehangen. "We willen Russen de waarheid laten zien", vertelt initiatiefnemer Jonas Staselis. De Litouwse spoorwegen stemden snel in met de door Staselis voorgestelde protestuitingen. De trein met Russische passagiers maakt in Vilnius een tussenstop van tien minuten. In die tijd blijven de deuren gesloten en mag niemand de trein uit. Middelvinger omhoog In het begin reageerde niemand, maar inmiddels maken sommige passagiers duidelijk hoe ze erover denken, vertelt Mantas Dubauskas, woordvoerder van het Litouwse spoorwegbedrijf LTG. Nog steeds laten de meeste passagiers hun gordijnen dicht, zodat ze niets hoeven te zien. Anderen reageren met een middelvinger of laten een T-shirt met de tekst 'Rusland' zien. Op het station in Vilnius sprak Dubauskas een Russische conductrice aan die de treindeur had opengezet om een sigaretje te roken. De foto's zijn westerse propaganda, zegt ze. Dubauskas: "We verwachten ook niet dat alle Russische reizigers opeens Oekraïne steunen. Al is er maar één die gaat twijfelen aan de waarheid die in Rusland wordt voorgeschoteld." Een greep uit de foto's: