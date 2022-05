Dieprode beurzen op Wall Street

De aandelenbeurzen in de VS maakten vandaag een enorme ommezwaai en kenden een bar slechte beursdag. De Dow Jones verloor ruim 3 procent en de technologiebeurs Nasdaq zelfs 5 procent, en eerder op de handelsdag stonden ze nog lager. Het zijn de zwaarste verliezen sinds de uitbraak van corona en het stilvallen van de economie in 2020.

De aanleiding om aandelen te dumpen is niet helemaal duidelijk. Woensdag verhoogde de Fed, de centrale bank, zoals verwacht de rente met 0,5 procentpunt, om de torenhoge inflatie te beteugelen. De beurzen reageerden hier aanvankelijk positief op maar een dag later is die tevredenheid omgeslagen in grote vrees en onzekerheid.

Vrees en onzekerheid

Alle schrik en onzekerheid lijkt zich op te hopen. Er is vrees voor inflatie en verdere renteverhogingen, vrees voor slechtere economische groeivooruitzichten, de Amerikaanse economie kromp al in het eerste kwartaal, en vrees wat hoge rente betekent voor al die groeibedrijven en techfirma's die met heel veel geleend geld nog amper winst maken.

Het leek wel alsof alle schrik en onzekerheid zich ophoopte. De Volatility Index VIX, een soort angstmeter voor de beurshandel piekte boven de 33 en dat is echt het hooggebergte voor onzekerheid.

Vooral de techaandelen kregen harde koersklappen te verwerken. Zo verloor Amazon 8 procent, Google 5 procent, Netflix 8 procent, Tesla 9 procent en Snap 10 procent. Zelfs de bitcoin deelde in de beursmalaise en daalde 10 procent in waarde.

De oude beurswijsheid 'Sell in May and be back in September', verkoop je aandelen in mei en kom na de zomer maar terug, werd zomaar nieuw leven in geblazen.