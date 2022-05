Verdachte van moorden op homoseksuele mannen meldt zich bij Spaanse politie

Een man die mogelijk betrokken is bij de moord op vier homoseksuele mannen in de Baskische stad Bilbao heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 25-jarige Colombiaan.

Hij werd al een tijd gezocht door de Spaanse autoriteiten. Woensdag verspreidde de politie een foto van de man, waarna hij besloot zichzelf aan te geven. De man ontkent alle betrokkenheid. Hij heeft een geschiedenis van fraude met credit cards en visa.

De verdachte zou zijn slachtoffers hebben uitgezocht op datingapp Grindr, die populair is onder homoseksuele mannen. De slachtoffers werden tijdens afspraakjes bij hen thuis gedrogeerd en daarna vermoord. Vervolgens plunderde hij hun rekening, zo luidt de verdenking.

Ontsnapping

De politie kwam de man op het spoor toen een potentieel slachtoffer in december wist te ontkomen. Op de bank thuis bij het slachtoffer probeerde de verdachte hem te wurgen. Uiteindelijk kon het slachtoffer de buren alarmeren en rende de verdachte weg. In zijn rugtas werd ghb aangetroffen.

De moorden vonden plaats in september en oktober. In eerste instantie vermoedde de politie geen misdrijf bij de dood van de slachtoffers, totdat er aan de bel werd getrokken door familieleden dat de bankrekeningen geplunderd waren. Bij een autopsie werd vervolgens ghb in het bloed van de slachtoffers gevonden. Er wordt nog onderzocht of de verdachte ook gelinkt kan worden aan de dood van vier andere mannen.