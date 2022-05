Feyenoord overtreft alle verwachtingen: 'Het is nog niet volledig ingedaald'

Arne Slot noemt de Europese finale van Feyenoord onwerkelijk. Vorige zomer werd de beste speler verkocht, waarna de selectie met de transferopbrengst van Steven Berghuis pas kon worden versterkt. "Het duurde wat langer voordat het elftal in elkaar viel", zei de trainer van de Rotterdammers in gesprek met Veronica, na het bereiken van de finale in de Conference League. "Het is nog niet volledig ingedaald." Op bezoek bij Olympique Marseille (0-0) liet Feyenoord zien hoe het in een jaar tijd volwassen geworden is. En iedereen was het erover eens: goed was het voetbal zeker niet, maar er werd gevochten voor elke meter. Kansen kreeg Marseille amper, omdat de Rotterdammers zich vaak al heldhaftig voor de bal gooiden voordat een aanval gevaarlijk werd.

Quote De eerste vijftien à twintig minuten was het bijna niet mogelijk om te ademen. Mijn longen prikten, mijn ogen zaten vol met rook. Spits Cyriel Dessers over de zware omstandigheden in Stade Vélodrome

"Je weet van tevoren dat dit een grote wedstrijd is", aldus Slot. "We hebben heel veel moeite moeten doen om deze over de streep te trekken." Cyriel Dessers, met twee goals de grote man tijdens de heenwedstrijd, werkte zich een slag in de rondte. "De eerste vijftien à twintig minuten was het bijna niet mogelijk om te ademen. Mijn longen prikten, mijn ogen zaten vol met rook." Over de vijandige sfeer in het Stade Vélodrome was volgens Dessers geen woord gelogen. "Als je ziet hoe we hier hebben gestreden, dan denk ik dat we gewoon verdiend in de finale staan. Wij kunnen ook knokken voor een resultaat, hebben we vandaag laten zien."

Ontlading bij verdediger Tyrell Malacia - ANP

Het worden drukke weken voor Feyenoord, met zondag in de eredivisie alweer de topper tegen PSV. Een uitgebreid feestje was volgens Guus Til dan ook niet op zijn plaats. "We hebben een ontzettend mooie reeks gehad", benadrukte de middenvelder, die het einde van de wedstrijd vanwege vermoeidheidsklachten niet haalde. "Maar een finale is in principe nog niks. Je wil gewoon het toernooi winnen." Slot richtte zich al op de wedstrijd tegen PSV, nadat hij de groep na afloop had gefeliciteerd met het bereiken van de vierde Europese finale in de clubhistorie.

Quote Het affiche Feyenoord-Roma is finalewaardig. Trainer Arne Slot over de eindstrijd, op 25 mei in Tirana