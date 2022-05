Van Gerwen gaat in de finale ten onder tegen Premier League-koploper Clayton

Michael van Gerwen heeft in de 13de speelronde van de Premier League of Darts net naast de zege gegrepen. Van Gerwen ging in de finale in Glasgow met 6-3 onderuit tegen Jonny Clayton.

Clayton profiteerde vanaf het begin van missers van Van Gerwen en legde daarmee de basis voor zijn overwinning. Van Gerwen scoorde in de finale slechts 23% op zijn dubbels. Bij 4-3 voor Clayton miste Van Gerwen een paar cruciale darts, waarna zijn tegenstander makkelijk uitliep naar een 6-3 overwinning.

Vier gemiste matchdarts

In de kwartfinales had Van Gerwen afgerekend met Joe Cullen. Aanvankelijk leek dat met weinig moeite te gaan, maar de Engelsman kwam terug van 5-2 naar 5-5. In de laatste en beslissende leg won Van Gerwen, die al een matchdart gemist had, alsnog. Van Gerwen miste in de laatste leg nog eens drie matchdarts.