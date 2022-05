Van Bronckhorst met Rangers naar finale Europa League, waarin Frankfurt wacht

Het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst speelt op 18 mei de finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. De Rangers schakelden in de halve finales RB Leipzig uit door thuis in Schotland met 3-1 te winnen, nadat het vorige week met 1-0 had verloren.

Frankfurt ging door ten koste van West Ham United. Het eerste duel in Londen hadden de Duitsers al met 2-1 gewonnen, thuis won Frankfurt met 1-0.

Rangers snel op voorsprong

Al in de 19de minuut maakte Rangers de 1-0, en dus gelijk over twee wedstrijden, via rechtsback James Tavernier. Het was al het zevende Europese doelpunt van het seizoen voor de Engelsman, allemaal in 2022 gemaakt.

In de 26ste minuut kwam Rangers zelfs op 2-0 via de Fin Glen Kamara. Die schoof een bal na een combinatie met Scott Wright van buiten de zestien langs keeper Péter Gulácsi van RB Leipzig. Daarna was Rangers de betere, tot Leipzig twee grote kansen kreeg 20 minuten voor tijd.