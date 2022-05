Irritaties, matig voetbal en Romeins theater: Leicester knielt voor Mourinho's Roma

Geen pretje voor de Servische scheidsrechter Srdan Jovanović, die opgelucht voor de rust floot nadat Mourinho hem met wilde armgebaren en een pruimgezicht erop had gewezen dat de twee minuten blessuretijd van de eerste akte in het Romeinse theater voorbij waren.

Leicester kreeg zo weinig voor elkaar op de Romeinse helft en Roma kwam zo zelden tot een fatsoenlijke aanval dat beide elftallen bij gebrek aan inspiratie maar nog meer strijd gingen leveren. Het gevolg: veel fouten, veel irritaties en veel kleine en soms wat grotere overtredingen - vooral die met gestrekt been van Gianluca Mancini was geel met een rode gloed.

Het vriendelijkste moment van de avond vond kort na rust plaats. Op het grote scherm in Stadio Olimpico verscheen een zwart, rond brilletje en een vriendelijke gezicht. Onmiskenbaar Claudio Ranieri, de oud-trainer en -speler van AS Roma én voormalig succescoach van Leicester City - onder Ranieri won Leicester in 2016 de Premier League.

De meegereisde Britten gingen staan en begonnen te klappen. De Romeinen deden hetzelfde. Ranieri klom uit zijn stoel, lachte vriendelijk en stak zijn hand de lucht in. Zo vonden de Romeinen en Britten elkaar toch nog, in hun liefde voor de 70-jarige Italiaan.

Leicester machteloos

Intussen werd er doorgespeeld, met opnieuw veel geduw en getrek. Het wedstrijdbeeld van voor de pauze - Leicester aanvallend zonder echte slagkracht, Roma tegenhoudend - bleef na rust in stand.

Leicester drong meer en meer aan, maar kon de muur die de Romeinen optrokken rond het eigen strafschopgebied, niet neerhalen. Veel verder dan twee afzwaaiers van Kiernan Dewsbury-Hall, het eerste schot tussen de palen na bijna tachtig minuten van James Madisson en een wat nerveuzig slotoffensief, kwamen de Britten niet.

AS Roma staat op woensdag 25 mei om 21.00 uur in de Albanese hoofdstad Tirana in de finale tegen Feyenoord.