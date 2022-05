Feyenoord bereikt finale Conference League, na zenuwslopend avondje in Marseille

Feyenoord heeft voor de vierde keer in de historie een Europese finale bereikt. De Rotterdammers hielden stand op bezoek bij Olympique Marseille, waar een zenuwslopende return geen treffers opleverde (0-0). In de eindstrijd wacht nu het AS Roma van José Mourinho.

Zo mooi als vorige week in De Kuip, waar een open wedstrijd met vele kansen in 3-2 eindigde voor Feyenoord, was het voetbal niet. Maar dat hoefde ook niet, het zou ook een overlevingsslag worden in dat intimiderende sfeertje in Stade Vélodrome.

De eerste tien minuten konden de spelers elkaar amper zien, omdat de rook van het afgestoken vuurwerk maar langzaam kon wegtrekken. Er was zelfs met traangas gespoten. En er werd oorverdovend hard gezongen, ook al was de noordtribune door een sanctie van de Europese voetbalbond deze avond leeg.

Stadionramp herdacht

Diezelfde UEFA had er geen boodschap aan dat er op 5 mei in Frankrijk niet gevoetbald wordt, uit respect voor de slachtoffers van de stadionramp op Corsica. Precies dertig jaar geleden stortte er in Furiani een noodtribune in, tijdens een bekerwedstrijd tussen Bastia en Olympique Marseille. Er vielen negentien doden en 2.300 gewonden.