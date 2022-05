De belangrijke rol van westerse inlichtingen bij het doden van Russische generaals

Afgelopen weekend kwamen bij een Oekraïense aanval op een vooruitgeschoven Russische commandopost in Izjoem meerdere officieren om. Volgens Oekraïne was generaal-majoor Andrei Simonov een van de slachtoffers. "Na bijna twee maanden oorlog zie je dat de Oekraïners niet verrast zijn door wat de Russen doen", zegt oud-generaal Mart de Kruif.

Twaalf Russische generaals heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen inmiddels uitgeschakeld. Dat gebeurt vaak met hulp van westerse inlichtingen, schrijft The New York Times . Maar hoe gaat dat in zijn werk? En wat zijn de gevolgen als het westen helpt bij het vermoorden van Russische generaals?

De Kruif is daarom niet verbaasd dat er al zo veel Russische generaals zijn uitgeschakeld. "Generaals zijn vaak aan het front om zelf te kunnen zien wat er aan de hand is, dus daardoor zijn ze per definitie kwetsbaar", zegt hij. "Maar daar komt bij dat Oekraïne kennelijk in staat is om goed te kunnen bepalen waar die generaals zitten - en ze kan uitschakelen. Dat klinkt misschien simpel, maar dat is het niet."

Die goede informatiepositie van de Oekraïners komt mede door het ruimhartig delen van inlichtingen van westerse geheime diensten, denkt William Alberque, inlichtingendeskundige bij het International Institute for Strategic Studies in Londen. "In Syrië deden ze dat al een beetje, maar dit is de eerste keer Rusland te maken heeft met zulke enorme hoeveelheden surveillance. Rusland moet de hele tijd bang zijn dat er wordt meegekeken."