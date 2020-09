Ook corona-compensatie voor ouders die zelf kinderopvang betalen

Ook ouders die de kosten voor kinderopvang helemaal zelf betalen, worden gecompenseerd omdat ze vanwege de corona-uitbraak geen gebruik hebben kunnen maken van de opvang. Staatssecretaris Van 't Wout (Sociale Zaken) trekt daar 8,5 miljoen euro voor uit.

In het voorjaar waren de opvangcentra alleen open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Andere ouders moesten op zoek naar een alternatief, maar kregen wel de rekening.

Voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen en daarnaast een eigen bijdrage betalen was al eerder een compensatieregeling in het leven geroepen, al is er ontevredenheid over de bedragen die worden uitgekeerd. Mensen die de opvang helemaal zelf betalen, vielen buiten die regeling. Het gaat dan om de ouders van ongeveer 3700 kinderen.

Onredelijk

Zij hebben wel betaald, maar konden geen gebruikmaken van de opvang. Onredelijk, vindt ook Van 't Wout: "Ook deze ouders hebben tijdens de lockdown kosten gemaakt, zonder gebruik te kunnen maken van de opvang. Ik vind het belangrijk dat zij daar net als andere ouders een vergoeding voor krijgen."

Hoe hoog die vergoeding precies is, is nog niet duidelijk. De regeling wordt de komende tijd verder uitgewerkt.