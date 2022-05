Nadal kopieert grote liefde Real Madrid en richt zich op in ware thriller

De 35-jarige Spanjaard won uiteindelijk met 2-1 in sets (6-3, 5-7, 7-6 (11-9) en gaat door naar de kwartfinales. Goffin schakelde in de vorige ronde nog Botic van de Zandschulp uit .

In navolging van zijn favoriete voetbalclub Real Madrid heeft Rafael Nadal een ware thriller gewonnen. In de vierde ronde van het ATP-toernooi van Madrid overleefde de Spanjaard vier matchpoints tegen de Belgische qualifier David Goffin.

Al vanaf het begin ging het moeizaam voor Nadal tegen Goffin. De eerste set werd desondanks met 6-3 gewonnen door de Spanjaard en in de tweede set had hij het zelfs al kunnen beslissen. Nadal kreeg twee matchpoints maar wist die niet te benutten, waarna Goffin toch knap de set wist te pakken met 7-5.

Het ATP-toernooi van Madrid geldt als het belangrijkste voorbereidingstoernooi van Roland Garros, het enige grandslamtoernooi op gravel. Nadal is een van de favorieten voor de eindzege van het toernooi in Parijs, dat op 22 mei begint en hij al dertien keer eerder won.

Nadal vocht zich echter terug tot 6-6 en daarna was het stuivertje wisselen met matchpoints. Goffin miste er in totaal vier, Nadal benutte zijn vierde wel en sleepte de overwinning na een spannende wedstrijd uit het vuur.

In de derde set ging het lang gelijk op, en moest een tiebreak de beslissing brengen wie naar de laatste acht van het toernooi ging. In die tiebreak kwam Nadal 4-1 voor, maar wist Goffin de vijf punten daarna te pakken waardoor de 31-jarige Belg nu twee matchpoints kreeg.

Spaans onderonsje in kwartfinale

In de kwartfinale treft Nadal zijn jonge landgenoot Carlos Alcaraz. De nummer 9 van de wereld won op zijn 19de verjaardag in de vierde ronde in drie sets van de Brit Cameron Norrie (6-4, 6-7, 6-3).

Novak Djokovic kwalificeerde zich eerder op de dag al zonder te spelen voor de kwartfinales. Zijn tegenstander Andy Murray, die bezig was aan een sterke comeback, moest zich afmelden wegens ziekte. Ook de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, maakte zijn wedstrijd in de vierde ronde niet af.

Zijn tegenstander Lorenzo Musetti moest de strijd staken met een dijbeenblessure. Zverev stond op dat moment 1-0 voor in sets, en ook in de tweede set leidde hij met 1-0.