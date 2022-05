Abramovitsj weerspreekt onrust om Chelsea-verkoop: 'Suggesties volkomen onjuist'

"De heer Abramovitsj heeft niet gevraagd om een lening aan hem terug te betalen, dergelijke suggesties zijn volkomen onjuist. Evenals de suggesties dat de hij de prijs van de club op het laatste moment heeft verhoogd", valt te lezen in de verklaring.

Complexe situatie

Diverse media brachten dat de prijs van Chelsea was opgeschroefd van 1,5 naar 3 miljard euro en een deel van dat bedrag naar Abramovitsj zou gaan. En dat laatste is volgens de sanctieregels verboden, waardoor een complexe situatie zou ontstaan.

"Abramovitsj heeft elke bieder tijdens dit proces aangemoedigd om te investeren in de club, inclusief in de academie, het damesteam, de noodzakelijke herontwikkeling van het stadion en de Chelsea Foundation", staat verder nog te lezen in het relaas. "Hij blijft zich inzetten om een goede eigenaar voor Chelsea te vinden. En ervoor te zorgen dat de opbrengst naar goede doelen gaat."

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003, waarna de club alle denkbare prijzen won. Vorig jaar wonnen de Londenaren nog de Champions League, in februari het wereldkampioenschap voor clubs.