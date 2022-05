Schiphol overlegt met luchtvaartmaatschappijen over drukte komend weekend

Luchthaven Schiphol is druk in overleg met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties over de verwachte drukte op de luchthaven, komend weekend, en welke maatregelen er moeten worden genomen. De gesprekken gaan op dit moment over de mogelijkheid om vluchten te verplaatsen naar een ander vliegveld, zoals Rotterdam The Hague Airport. Het schrappen van boekingen of annuleren van vluchten is vooralsnog niet aan de orde.

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat het een verzoek van Schiphol gekregen heeft om opnieuw te kijken naar het vliegschema voor aankomend weekend. Een besluit is nog niet genomen.

Het komende weekeinde loopt de meivakantie af en daarom wordt er weer grote drukte verwacht.

Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen boekingen te annuleren om chaos te voorkomen De KLM annuleerde 47 vluchten, andere luchtvaartmaatschappijen weigerden vluchten of boekingen te schrappen. Enkele toestellen weken uit naar Rotterdam. Er waren lange wachtrijen die grote vertraging veroorzaakten. Veel passagiers misten hun vlucht door de drukte.