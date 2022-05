Assistent van Guardiola wordt volgend seizoen trainer Heracles Almelo

Carlos Vicens is vanaf volgend seizoen de trainer van Heracles. De Spanjaard is in Almelo de opvolger van Frank Wormuth, die naar FC Groningen vertrekt.

Vicens werkt op dit moment als assistent-trainer van Josep Guardiola bij Manchester City, dat woensdag in de halve finales van de Champions League in één van de enerverendste tweekampen ooit in dat toernooi werd uitgeschakeld.

Na een jaartje op de bank op dat niveau, gaat de 39-jarige Vicens nu dus aan de slag in de eredivisie.

In Engeland wordt Vicens geprezen voor zijn werk in de Manchester City Academy. Een hoop talenten stroomden de laatste jaren door naar de A-selectie, waaronder Cole Palmer, James McAtee en Liam Delap. Sinds 2017 was hij daar werkzaam in de jeugd, waarna hij vorige zomer werd doorgeschoven naar het eerste.