Regeling loopbaanadvies na een maand al vol: 'Dit overtreft alle verwachtingen'

Het maximum aantal inschrijvingen voor gratis adviezen voor loopbaanontwikkeling is al bereikt. In een maand tijd heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al 22.000 aanmeldingen gekregen. Daarmee zit de regeling vol voor het aantal mensen die op kosten van de overheid het traject kunnen volgen.

"De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen", zegt minister Koolmees van Sociale Zaken. "Het blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt. En ik ben blij dat we ruim 20.000 mensen die hulp kunnen bieden. Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn."

Werkenden in loondienst, zzp'ers en werkzoekenden, iedereen kon zich inschrijven. De 22.000 die op tijd waren, krijgen vier gratis gesprekken met een loopbaancoach.

Extra geld

De regeling is onderdeel van een groter pakket aan crisismaatregelen met omscholing als doel. Hieronder valt ook bijvoorbeeld kosteloze online scholing vanaf komende winter. In totaal maakte het kabinet in mei 50 miljoen euro vrij om meer mensen te verleiden tot omscholing. 14 miljoen daarvan was gereserveerd voor de gratis ontwikkelingsadviezen.

Vorige week presenteerde het kabinet een nieuw steunpakket. Daarin kwam ook weer extra geld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt in deze crisis.