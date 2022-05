Vanavond op tv: gescreende wethouders • lokale verkiezingen Verenigd Koninkrijk

Heb je schulden? Lig je in een echtscheiding? Heb je familieleden met een crimineel verleden? Het zijn zomaar wat vragen die dezer dagen worden gesteld aan lokale politici die op de nominatie staan om wethouder te worden. Nieuwsuur mocht een kijkje nemen achter de schermen bij dit integriteitsonderzoek in twee gemeenten.

Politieke aardverschuiving op komst Noord-Ierland?

Lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vandaag. En die verkiezingen zouden in Noord-Ierland weleens kunnen leiden tot een politieke aardverschuiving. De politieke partij Sinn Fein is voor de hereniging van Ierland, en zou wel eens de grootste kunnen worden. Correspondent Arjen van der Horst praat ons bij over de gevolgen die dat kan hebben.