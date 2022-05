Tunesische Jabeur bereikt finale in Madrid na simpele zege op Aleksandrova

Ons Jabeur is op overtuigende wijze doorgedrongen tot de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid. De Tunesische schoof Jekaterina Aleksandrova in de halve finales met 6-2, 6-3 aan de kant.

Aleksandrova had zes van hun zeven onderlinge duels gewonnen, maar de Russin vormde ditmaal geen bedreiging. Jabeur, de mondiale nummer tien, stuurde haar met gevarieerd spel alle kanten op en had het karwei in een uur geklaard.

De 27-jarige Jabeur, in de vorige ronde walste ze ook over Simona Halep heen, speelt zaterdag haar zesde WTA-finale.

Pas een keer, vorig jaar op het gras van Birmingham, mocht ze de hoofdprijs in ontvangst nemen.