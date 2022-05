Vliegtuig keert terug naar Heathrow omdat piloot niet bevoegd is

Een vliegtuig van Virgin Atlantic is teruggekeerd naar Heathrow nadat duidelijk werd dat de copiloot zijn laatste benodigde vliegtest niet had afgelegd. De Airbus A330 was al 40 minuten onderweg naar New York toen de twee piloten aan boord zich bewust werden van de roosterfout die gemaakt was, zegt de luchtvaartmaatschappij.

Het toestel keerde boven Ierland om en zette koers naar Londen. Uiteindelijk landde het 1,5 uur na vertrek weer op Heathrow. Daar stond een vervangende copiloot klaar, waarop het toestel vanochtend opnieuw naar New York kon vertrekken.

De copiloot begon in 2017 bij Virgin Atlantic. Hij heeft de volledige bevoegdheid om in Groot-Brittannië te vliegen, maar een laatste eindbeoordelingsvlucht om internationaal te mogen vliegen had hij niet voltooid. De gezagvoerder waar hij mee vloog was niet aangewezen als officiële trainer, waardoor niet voldaan werd aan interne trainingsprotocollen.

Virgin Atlantic wijt het incident aan een roosterfout. Na de bemanningswissel landde het vliegtuig uiteindelijk ongeveer twee uur en 40 minuten later dan gepland in New York. Virgin Atlantic zegt dat de veiligheid van de passagiers niet in gevaar is gebracht.