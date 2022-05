Aardbeving met kracht van 1.8 in Groningen

In het gaswinningsgebied in Groningen is vanochtend iets na 11.00 uur een nieuwe aardbeving gemeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1.8 en lag het epicentrum bij Lageland, een buurtschap iets ten noordoosten van de stad Groningen.

Inwoners van Lageland lieten aan RTV Noord weten dat ze een knal hoorden en dat het huis kraakte. Ook in dorpen als Ten Boer, Schildwolde en Harkstede werd de beving gevoeld. Over eventuele schadegevallen is nog niets bekend.

Gasvelden moeten tot rust komen

De laatste keer dat een aardbeving in het gaswinningsgebied plaatsvond was op 17 april, toen twee aardbevingen op één dag plaatsvonden in Westeremden, een dorp ruim twintig kilometer ten noorden van Lageland. Ook de grond onder Zuidwolde trilde die dag. Daarmee kwam de teller van het aantal bevingen in Groningen in april in totaal op vijf.

Eerder zei inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen dat de gasvelden in Groningen na de decennialange gaswinning "tot rust moeten komen", ook al wordt de gaskraan langzaam maar zeker dichtgedraaid. Hij verwacht dat er nog geruime tijd aardbevingen zullen plaatsvinden. "Dat gaat mogelijk meer dan tien jaar duren", aldus Kockelkoren.