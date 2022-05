Nieuwe politie-cao na maanden van acties, gemiddeld 9,5 procent loonsverhoging

Na maandenlange onderhandelingen en protestacties hebben onderhandelaars een akkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De politievakbonden, minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en korpschef Henk van Essen zijn een pakket met afspraken overeengekomen, laten de vakbonden weten. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden.

Als die ermee instemmen worden de salarissen van het politiepersoneel tijdens de looptijd van de cao (van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024) met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. Medewerkers in een lagere salarisschaal krijgen er ruim 10 procent bij in 2,5 jaar tijd. De middel-salarissenschalen gaan 9,5 procent omhoog en voor personeel in de hogere schalen stijgt het loon met ongeveer 8,5 procent.

Bovenop de salarisverhogingen ontvangen agenten die de straat op gaan tot en met 2024 een financiële tegemoetkoming voor verzwarende werkomstandigheden, zoals het draaien van extra veel onregelmatige diensten vanwege de onderbezetting van het korps. Deze vergoeding kan oplopen tot een bedrag van 2500 euro per jaar. Verder zijn er volgens de bonden afspraken gemaakt over "vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief".

Vakbonden tevreden

De politievakbonden zijn tevreden met de afspraken. "Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd."

De acties voor een betere politie-cao voor 2022 en 2023 begonnen in december. De bonden riepen hun achterban onder meer op geen deurwaarders meer actief te begeleiden en geen boetes te innen bij kleine overtredingen. Ook werd tijdens coronademonstraties het werk neergelegd.