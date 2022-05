Oud-wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros (78) overleden

Ottenbros was een redelijk anonieme renner toen hij in 1969 op het laatste moment werd opgeroepen voor het WK in Zolder. Door ziekte van Jan Janssen, Tourwinnaar van een jaar eerder, was er een plekje vrijgekomen voor de 24-jarige Alkmaarder.

Het WK in Zolder had eigenlijk het WK van Eddy Merckx moeten worden. Maar in het peloton had niemand daar zin in. Iedereen reed tegen Merckx, die in de laatste ronde voor eigen publiek afstapte.

Iedereen keek naar elkaar, en niemand lette op twee betrekkelijke nobody's: de Belg Julien Stevens én Harm Ottenbros. Het duo ging ervandoor, bleef vooraan en sprintte om de zege. Die ging, met enkele centimeters, naar de Nederlander. Een ongekend succes.

Had je dit verwacht, werd aan Ottenbros gevraagd in zijn kersverse regenboogtrui. "Verwacht niet, maar ik heb wel 265 kilometer verschrikkelijk mijn best gedaan", antwoordde de Nederlander.