Geen speler creëert meer dan Feyenoord-plaag Payet, die tweede jeugd beleeft bij Marseille

Hij is de aanvoerder van Olympique Marseille, maar een echte prater in het veld is Dimitri Payet niet. De Fransman noemt zichzelf de technisch leider van de ploeg. Waarheid als een koe, want met zijn geweldige traptechniek en schitterende doelpunten neemt hij zijn ploeg dit seizoen in de competitie én in Europa bij de hand.

Niet voor niets waarschuwde Feyenoord-trainer Arne Slot voorafgaand aan het heenduel in de halve finale van de Conference League zijn eigen spelers voor hét geheime wapen van de Fransen. "Ik zei dat als hij aan de bal zou komen, dat alle alarmbellen af moesten gaan. Dat bleek gerechtvaardigd."

Woensdag grapte Slot dat de beste positie van Payet naast hem op de bank zou zijn. "Maar ik vrees dat de trainer daar een andere keuze in gaat maken."

Tegen Feyenoord liet Payet, zeker in de eerste helft, zijn klasse op haast achteloze wijze zien. Wandelend over het veld strooide hij met mooie passjes en vernuftigheden, met de steekbal op de snelle Bamba Dieng als absoluut hoogtepunt. Perfecte moment van spelen. Juiste snelheid. En precies in de loop. Gelukkig voor Feyenoord faalde buitenspeler Bamba Dieng in de afronding, maar de pass had een beter lot verdiend.