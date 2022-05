'Sfeer zit erin' bij Feyenoord-fans in Marseille voor halve finale

In de Zuid-Franse stad Marseille begint het druk te worden met Feyenoord-supporters. Zij zijn daar om hun club aan te moedigen in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille.

De eerste bus met supporters kwam vanochtend aan in Marseille. Inmiddels hebben een paar duizend fans zich verzameld in de zogenoemde fanzone, van waaruit ze later per shuttlebus naar het Stade Vélodrome worden gebracht. Daar begint om 21.00 uur de wedstrijd.

"De fanzone loopt al redelijk vol en ook eromheen is het gezellig druk", zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst. "Mensen zitten op de rotsen langs het strand een biertje te drinken. Iemand is al in het water gesprongen. De sfeer zit er goed in."

In Marseille is veel politie op de been. In de binnenstad en de haven hadden zich ook Feyenoord-fans verzameld, maar agenten hebben de Nederlanders gesommeerd naar de fanzone te gaan. "Het feestje in de haven is drooggelegd; er wordt daar nu geen alcohol meer geschonken."

"Ik ben wel nerveus", zegt een supporter. "Ik heb trillende handjes. Het is een heel belangrijke dag. Ik heb er zin in en we gaan met de winst naar huis!"