Amputaties van voeten en tenen bij diabetespatiënten verdubbeld door corona

In het eerste jaar van de coronapandemie zijn bij veel meer diabetespatiënten voeten en tenen geamputeerd dan gebruikelijk. Voordat de pandemie uitbrak, waren dat 2500 voeten en tenen per jaar. In 2020 waren het er naar schatting twee tot drie keer zoveel, schrijft het AD.

In coronatijd zijn er veel afspraken met bijvoorbeeld diabetesverpleegkundigen en podotherapeuten niet doorgegaan, omdat de ruimte in de wachtkamers vanwege besmettingsgevaar beperkt was of omdat mensen vanwege het risico op een besmetting niet naar een afspraak durfden.

Bij die afspraken wordt gekeken of er wondjes, kloofjes of drukplekken zijn die mensen zelf niet voelen. "Doordat dat een stuk minder heeft plaatsgevonden, kwamen mensen met een verder gevorderd stadium van wonden bij de arts terecht", zei Nadine Boers van UMC Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook in 2021

Volgens Boers zijn er aanwijzingen dat ook vorig jaar veel meer voeten en tenen zijn afgezet bij diabetespatiënten dan voor corona. Precieze cijfers zijn er pas als de declaraties bij de zorgverzekeraars bekend zijn.

Diabetes kan tot beschadiging van zenuwen en bloedvaten leiden. Dat begint soms met klachten als tintelingen, pijn of gevoelloosheid in de voeten. "Het is heel belangrijk je daarvan bewust te zijn. Merk ik het als ik een wondje onder mijn voeten heb? Of als zich een blaar ontwikkelt? Heb je dat niet, dan heb je een groot risico een wond te ontwikkelen zonder dat je dat doorhebt."

Boers doet in het UMC Utrecht onderzoek bij diabetespatiënten naar het verminderen van zenuwklachten die tot wondvorming en amputaties kunnen leiden.