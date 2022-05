Rinkelende spoorbomen houden Ermelo de hele nacht wakker

Door een storing bleven vannacht bij drie spoorwegovergangen in Ermelo de spoorbomen zeven uur lang dicht. Al die tijd rinkelden de overwegbellen en flitsten de alarmlichten. En daar bleef het niet bij, want de treinen die toch reden tussen Amersfoort en Zwolle deden dat heel voorzichtig en toeterden luid, meldt Omroep Gelderland.

De problemen ontstonden net voor middernacht, volgens spoorbeheerder ProRail als gevolg van een storing in een railspoel. Dat is de elektronische component tussen de spoorstaven die aangeeft of er een trein aankomt. Uit voorzorg worden dan de spoorbomen gesloten. De treinen moeten in zo'n geval extra voorzichtig de overgangen passeren - en telkens toeteren.

Strafbaar

Als de spoorbomen dicht zijn en de alarmsignalen aanstaan, is het strafbaar om een spoorwegovergang te passeren, Het is onduidelijk of mensen dat vannacht hebben geprobeerd in Ermelo.

Om 07.00 uur vanochtend had een monteur de storing verholpen.