Pensioenfonds ABP wil minder bonussen voor 'Wall Street-mannen met dure maatpakken'

Pensioenfonds ABP worstelt met de hoge prestatiebonussen die het jaarlijks uitkeert aan investeringsmaatschappijen. Vorig jaar ging er 2,8 miljard euro naar deze zogeheten private equity-huizen. Dat bevestigt het pensioenfonds na berichtgeving van Nu.nl.

Deze investeringsmaatschappijen beleggen geld namens ABP in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, zoals bijvoorbeeld start-ups. Tegenover die 2,8 miljard euro stond volgens Nu.nl vorig jaar 14 miljard euro aan rendement.

Niet tegen elke prijs

"Mocht het beeld opdoemen van nerveuze dealmakers, Wall Street-mannen met brede bretels en dure maatpakken: dat klopt wel een beetje", zegt de nieuwe ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen hierover in een blogpost. "Ik heb daar moeite mee. Niet met de bretels en pakken, maar wel met het gegeven dat een selecte groep topbeleggers hier extreem hoge vergoedingen voor ontvangt. Hoe profijtelijk hun rendementen ook zijn, het strookt niet met maatschappelijke doel dat ABP nadrukkelijk ook nastreeft."

Hij benadrukt dat ABP tegelijkertijd deze investeringsmaatschappijen hard nodig heeft voor een goede spreiding van de risico's. "Zonder hen zou de beleggingsportefeuille van ABP aanzienlijk minder renderen en er dus minder geld voor pensioenen binnenkomen. Voor dit dilemma zijn wij dus geplaatst."

'Stevige discussie'

ABP zegt op korte termijn een stevige discussie te willen voeren over de prestatievergoedingen, met andere pensioenfondsen, financiële instellingen, de politiek en de investeringsmaatschappijen zelf. "Want een fraai rendement is goed, maar niet tegen elke prijs", aldus Van Wijnen.

Het pensioenfonds zegt in totaal vorig jaar een 'fantastisch rendement' te hebben behaald van 61 miljard euro op een belegd vermogen van 551,6 miljard. Door dalende beurskoersen daalde dat vermogen de afgelopen maanden weer. Maar tegelijkertijd steeg de dekkingsgraad bij ABP en andere pensioenfondsen toch, door de stijgende rente. Daardoor komt een verhoging van de pensioenen dichterbij.