Agent India opgepakt voor verkrachting 13-jarig meisje

In de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het verkrachten van een 13-jarig meisje. Zij was juist bij hem om aangifte te doen van een groepsverkrachting. Het meisje behoort tot de laagste klasse van het Indiase kastenstelsel, de zogenoemde 'onaanraakbaren', een groep die zwaar wordt gediscrimineerd. Ze werd op 22 april door vier jongens verkracht, nadat ze haar hadden ontvoerd en meegenomen naar een aangrenzende deelstaat. Het meisje wist te ontsnappen en naar het politiebureau in het landelijk gelegen Lalitpur te komen, zo'n 580 kilometer ten zuiden van de hoofdstad New Delhi. Daar werd ze op 27 april opnieuw verkracht. Een hoge politiefunctionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen. Hij zegt dat er "streng wordt opgetreden tegen diegenen die schuldig worden bevonden".

Correspondent Aletta André: "Ondanks massale protesten en meerdere wetswijzigingen sinds 2012 wordt India nog steeds regelmatig opgeschrikt door verkrachtingszaken. En het zijn steeds weer andere details die afschuw opwekken. In 2020 werd een jonge vrouw zonder instemming van haar familie door de politie gecremeerd, voordat bewezen kon worden dat ze behalve vermoord ook verkracht was. In 2018 werd een meisje van acht dagenlang verkracht en daarna vermoord door een groep mannen, onder wie een priester. In 2017 werd een meisje verkracht door een politicus, waarna haar vader werd gearresteerd en in de cel omkwam. Twee andere familieleden kwamen om het leven en het slachtoffer en haar advocaat raakten gewond toen een vrachtwagen met afgeschermd nummerbord op hun auto inreed. Na de verkrachting en moord op het 8-jarige meisje werd de wet aangepast. Nu staat de doodstraf op verkrachting van kinderen onder de 12. Verkrachtingszaken moeten altijd worden geregistreerd en onderzocht door een vrouwelijke agent en inspecteur. In de praktijk zijn die niet altijd beschikbaar. Er wordt nu vaker aangifte gedaan van verkrachting, maar het percentage veroordelingen is niet gestegen. Het is niet ongewoon dat slachtoffers worden bedreigd of dat hun hele familie wordt geboycot en bijvoorbeeld geen werk meer krijgt. Soms trekken slachtoffers daarom hun getuigenissen in."