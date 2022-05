Weg uit de voetballerij, maar Feyenoorder blijft hovenier Paauwe voor altijd

Toen Patrick Paauwe zich meldde voor zijn eerste werkdag als hovenier, hadden veel van zijn nieuwe collega's geen idee dat ze gezelschap kregen van een UEFA Cup-winnaar. Ze verbaasden zich er eerder over dat iemand op relatief late leeftijd het vak nog wilde leren. "Het was altijd een hobby. En als je daar serieus mee aan de slag wilt, moet je het werk wel in de vingers krijgen", vindt Paauwe. "Ik nam dan wel een bak aan levenservaring mee, hiervoor moest ik toch wel weer ergens vanaf onderaan beginnen." Paauwe (46) was een dragende kracht bij het Feyenoord dat deze week alweer twintig jaar geleden de UEFA Cup won. In het laatste team dat Nederland een grote prijs bezorgde in Europa. Rangers, PSV en Inter Diezelfde Paauwe liep toen feestend in zijn onderbroek over het veld, nadat Feyenoord in De Kuip had afgerekend met Borussia Dortmund. De verdediger had na de gewonnen finale nog wat tijd te doden voordat hij eindelijk naar de dopingcontrole kon. "Ik wil niet denigrerend doen naar het Feyenoord van nu, maar we hadden een aardig rijtje clubs verslagen. Freiburg, Glasgow Rangers, PSV en Inter. Zeker die laatste was mooi, tegen mijn generatiegenoot Clarence Seedorf. En niet te vergeten de Braziliaanse Ronaldo, toen de beste van de wereld."

Patrick Paauwe viert met andere Feyenoorders de UEFA Cup-winst in 2002 - EPA

Natuurlijk gaat Paauwe er straks goed voor zitten, als het elftal van Arne Slot via Olympique Marseille op jacht gaat naar het volgende Europese succes. "Ze zijn nu zover gekomen, dus waarom niet? Maar het kan echt alle kanten op."



De vergelijkingen worden veel gemaakt, met de Rotterdamse helden van 2002. Een ploeg die al een paar jaar samenspeelde en twee jaar eerder op de drempel van de kwartfinales had gestaan in de Champions League. Die vlucht eindigde door een teleurstellende 0-0 in Marseille, waardoor de tweede groepsfase niet werd overleefd.



"De heenwedstrijd was misschien wel onze beste wedstrijd, de return miste ik door een blessure. Ik ben niet eens mee geweest naar Frankrijk, dus ik weet niet wat Feyenoord daar te wachten staat."

Marseille-Feyenoord bij de NOS De tweede halve finale in de Conference League tussen Olympique Marseille en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app en van begin tot einde live in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Het waren de jaren waarin Feyenoord even tot de Europese subtop behoorde en Paauwe zich zelfs international mocht noemen. Vijf keer droeg de speler van onder meer PSV, Fortuna Sittard en Borussia Mönchengladbach het shirt van Oranje. "Maar Feyenoord is de club waar ik acht jaar heb gespeeld, daarmee voel ik me nog altijd nauw verbonden."



Supporters weten hem voorafgaand aan grote wedstrijden nog steeds te vinden. Dan sturen ze hem berichtjes, ook nu weer. Hij hoort er voor altijd bij.

Paauwe tijdens een Champions Leaguewedstrijd tegen Olympique Marseille in duel met Robert Pires - AFP

Feyenoord heeft hem ook gevormd. "De mentaliteit, de discipline. Die neem ik ook mee in mijn nieuwe werk", zegt hij trots. Paauwe is nu teamspeler bij de aanleg van tuinen, parken en wijken. Werk dat hem altijd al had getrokken, maar toch rolde hij na zijn loopbaan als voetballer aanvankelijk het trainersvak in. Tot hij zich realiseerde dat hij iets wilde doen wat hij echt leuk vond. De tuin in. Onbezorgd zijn hart volgen "Fysiek werk en lekker buiten, dat ligt me wel", glundert Paauwe. "En ik heb toch ook best nog wat jaartjes getraind, ook mijn eigen jongens. Dus ik heb mijn taak wat dat betreft wel volbracht." Dankzij een mooie carrière als voetballer heeft hij het goed, waardoor hij nu onbezorgd zijn hart kan volgen. Hij wil wat te doen hebben en voor de mouwen opstropen deinst hij niet terug. "Maar ik werk niet fulltime. Het is fysiek best zwaar en ik wil natuurlijk ook nog wat tijd overhouden voor mijn eigen tuin." Soms wordt hij door voorbijgangers herkend, als hij in zijn felgekleurde jas op straat bezig is. Heus niet vaak, maar elke keer is wat hem betreft een keer te veel.

Paauwe zat in 2002 in Oranje met Rafael van der Vaart en Andy van der Meyde - ANP