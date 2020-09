Schoolleiders: achterstand voor middelbare scholieren door coronasluiting

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben een achterstand opgelopen door de coronasluiting van de scholen, concluderen schoolleiders en onderwijsinstellingen in een steekproef van de Inspectie van het Onderwijs.

Ook in het basisonderwijs zien ze de gevolgen van de sluiting. Een klein deel van de leerlingen is minder gelukkig. Ook loopt hun ontwikkeling achter en hebben ze last van motivatie- en concentratieproblemen. De inspectie bevroeg eind juni en begin juli bijna 900 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden over de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs. Dat was kort nadat de basisscholen weer open gingen.

In het basisonderwijs zijn de minste zorgen over nadelige consequenties voor de lange termijn, in andere onderwijssectoren zijn volgens de inspectie "onverminderd grote zorgen" bij schoolleiders en bestuurders over de motivatie en het welzijn van leerlingen en studenten en hun perspectief. Ook zijn er zorgen over de werkdruk bij leraren en docenten.

Wel zijn er volgens een meerderheid van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs minder leerlingen blijven zitten dan vorig jaar. Mogelijk heeft dat wel gevolgen voor de resultaten van leerlingen dit jaar. De inspectie concludeert daarom dat het niet verstandig is om af te wachten hoe leerlingen het schooljaar doorkomen, maar dat de scholen nu al goed in de gaten moeten hoe leerlingen presteren.

Problemen met stages

Door de coronacrisis kwam het fysieke onderwijs in maart van dit jaar stil te liggen. Voor de vakantie gingen basisscholen weer open, het voortgezet onderwijs is na de zomervakantie weer helemaal geopend. De volledige herstart van het basisonderwijs is volgens een overgrote meerderheid van de door de inspectie bevraagde schoolleiders "als geslaagd" ervaren.

Volgens de bevraagden zijn er nog wel altijd problemen met stages, die kunnen leiden tot studievertraging. Veel studenten in het mbo en hoger onderwijs hadden hiermee te maken. Zo werden stageplekken afgebroken of waren deze niet beschikbaar.

De inspectie gaat eind september en begin oktober verder onderzoek doen naar de situatie van het onderwijs.