Voetballer doodgeschoten op Curaçao, mogelijk afrekening

In de Curaçaose hoofdstad Willemstad is een amateurvoetballer doodgeschoten. Dat gebeurde vlakbij het hoofdkantoor van de Curaçaose voetbalbond achter het SDK-voetbalstadion, het grootste stadion op het eiland.

Het slachtoffer is de 25-jarige Sedwin Reigina, die voetbalde bij Hubentut Fortuna dat het stadion als thuisbasis heeft. Hij zou later die avond spelen, maar zat nog op de tribune bij een kleiner veld om een andere wedstrijd te zien.

Twee in het zwart geklede mannen met bivakmutsen namen Reigina onder vuur met automatische wapens. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die avond overleed. Persbureau ANP meldt dat mensen in het publiek in eerste instantie dachten dat er vuurwerk werd afgestoken, daarna brak er paniek uit.

Op sociale media verscheen een video van het moment dat de moord werd gepleegd: