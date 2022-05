KLM lost honderden miljoenen af op staatssteun

Het gaat financieel beter met luchtvaartmaatschappij KLM en daarom heeft het bedrijf voor het eerst een aflossing gedaan op de staatssteun die het in 2020 kreeg. KLM heeft eergisteren 311 miljoen euro overgemaakt.

KLM-topman Pieter Elbers spreekt van een ontzettend belangrijke stap. Hij hoopt dat er later dit jaar meer kan worden afgelost. KLM moet nog 631 miljoen euro aan steun terugbetalen.

De luchtvaartmaatschappij kreeg in 2020 steun van de Nederlandse overheid om de coronacrisis door te komen. Vanwege de corona-uitbraak werd er veel minder gevlogen. De steun bestond uit een bedrag van 3,4 miljard euro aan leningen en kredieten waarvoor de overheid garant staat. Van dat bedrag heeft KLM uiteindelijk iets minder dan een miljard gebruikt.

Inmiddels wordt er weer veel meer gevlogen en heeft KLM voor het derde kwartaal op rij winst gemaakt. Die bedroeg in het afgelopen kwartaal 3 miljoen euro.

Vluchten schrappen

De drukte van de afgelopen weken op Schiphol maakt het herstel van KLM lastiger, zegt Pieter Elbers. Het bedrijf moest vluchten schrappen om grotere ellende op de luchthaven te voorkomen.

"Dat is de situatie die je niet wil. Niet voor je klanten en niet voor het herstel. Mensen kunnen weer vliegen, mogen weer vliegen en willen weer vliegen. Dan moeten we ze wel accommoderen. We zijn druk in gesprek met Schiphol om te voorkomen dat het deze zomer weer gebeurt."

Loonsteun

Naast het steunpakket kreeg de luchtvaartmaatschappij ook steun van de Staat via de NOW-regeling, die het mogelijk maakte mensen in de coronatijd in dienst te houden. KLM is verreweg de grootste gebruiker van die regeling. Het bedrijf kreeg bijna 2 miljard euro uit die regeling overgemaakt en hoeft dat niet terug te betalen.

Ook kreeg het bedrijf uitstel voor het betalen van belastingen. Dat gaat om 1,5 miljard euro.