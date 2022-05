Colombia levert een van z'n belangrijkste drugshandelaren uit aan VS

Colombia heeft Dairo Antonio Usuga (50) uitgeleverd aan de Verenigde Staten, meldt de Colombiaanse president Duque. Usuga, ook bekend als Otoniel, is de leider van de Clan del Golfo. Tot hij in oktober vorig jaar werd gearresteerd was hij de meest gezochte drugshandelaar van Colombia.

Volgens Duque "triomfeert de wet" met de uitlevering van Usuga. Duque noemt hem "een van de gevaarlijkste drugshandelaren en criminelen ter wereld, kindermisbruiker, moordenaar van maatschappelijke kopstukken en politieagenten". Usuga zat vast in Bogota en werd via een militair vliegveld overgebracht naar de VS.

Slachtoffers van Usuga probeerden zijn uitlevering tegen te houden omdat ze vinden dat hij eerst terecht moet staan in Colombia. Als hij zijn straf in de VS heeft uitgezeten, zal hij bij terugkeer in Colombia ook gestraft worden, zegt Duque.

Extreem-rechts

De Clan del Golfo is het grootste drugskartel van Colombia. Dat smokkelde naar schatting 200 ton cocaïne per jaar. Usuga's val is alleen te vergelijken met die van Pablo Escobar in de jaren negentig, aldus de Colombiaanse president.

De VS hadden Usuga al sinds 2009 in het vizier. Hij wordt onder meer verdacht van drugshandel en het steunen van extreem-rechtse paramilitaire organisaties, die de VS beschouwt als terroristisch. De 1800 gewapende leden van de Clan del Golfo zijn voornamelijk gerekruteerd uit dat soort organisaties in Argentinië, Brazilië, Honduras, Peru en Spanje.

Volgens Colombia is Usuga verantwoordelijk voor de dood van honderden veiligheidsagenten en militairen. Ook beschuldigt Colombia hem en andere leden van het kartel van het misbruiken van talloze minderjarige vrouwen.

22 helikopters

Usuga was jarenlang op de vlucht. Colombia loofde zo'n 700.000 euro uit voor de tip die tot zijn arrestatie zou leiden, de VS hadden er 4 miljoen euro voor over. Hij werd tijdens een actie van het leger en de politie in het noorden van Colombia aan de grens met Panama gearresteerd.

Er werden 500 militairen en 22 helikopters ingezet. De VS en het Verenigd Koninkrijk hielpen hem op te sporen. Usuga had verschillende onderduikadressen op het Colombiaanse platteland. Hij gebruikte geen telefoon, om ontdekking te voorkomen.