Afgezette president Guinee vervolgd voor moord, verdwijningen en seksueel geweld

Justitie in Guinee vervolgt de afgezette president van Guinee, Alpha Condé, voor moord, seksueel geweld en het laten verdwijnen van burgers tijdens de protesten in het land in 2020. De braken uit nadat Condé had aangekondigd dat hij zich voor een derde termijn verkiesbaar wilde stellen.

Ook de voormalige premier, de minister van Defensie en nog 24 anderen moeten terechtstaan vanwege de gewelddadigheden in die periode in het West-Afrikaanse land.

De vervolging staat haaks op een belofte van de militaire machthebbers die Condé en zijn regering vorig jaar september afzetten. De junta zei recent nog dat de 84-jarige Condé vrijgelaten zou worden. De afgezette president is sinds de staatsgreep onder huisarrest.

Militaire dictatuur

De militairen grepen, onder leiding van kolonel Mamadi Doumbouya, de macht nadat Condé in oktober 2020 opnieuw de verkiezingen had gewonnen. Dat gebeurde tijdens de bloedige protesten waarmee burgers zich tegen Condé's kandidatuur keerden. Een derde presidentstermijn was in strijd met de grondwet van Guinee, maar de president had met het oog op zijn ambitie de grondwet gewijzigd.

Condé drukte de protesten hardhandig de kop in. Zeker zestig mensen werden in de aanloop naar de verkiezingen door militaire eenheden vermoord, aldus Amnesty International. In de dagen na de herverkiezing van Condé zijn er volgens de mensenrechtenorganisatie nog eens zestien burgers doodgeschoten.

Bij de staatsgreep beloofde de junta een interim-regering aan te stellen. Maar afgelopen zaterdag zei Doumbouya dat het zeker nog drie jaar duurt voor er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.