Real Madrid naar Champions League-finale na onwaarschijnlijke comeback tegen City

Real Madrid speelt op 28 mei de Champions League-finale tegen Liverpool. De ploeg van coach Carlo Ancelotti versloeg Manchester City in de halve finale met 3-1 na verlenging, na een 4-3 nederlaag in de eerste wedstrijd. Zo adembenemend en wervelend als de wedstrijd van vorige week in Engeland was de return in Bernabéu niet. Het echte spektakel begon pas in de negentigste minuut, toen Real bij een 1-0 achterstand twee keer scoorde en een verlenging afdwong, waarin de finaleplaats veilig werd gesteld.

Real liet City in de eerste helft het spel controleren en loerde ondertussen op een snelle uitbraak. Dat de spanning groot was, bleek toen na acht minuten de vlam even in pan sloeg na een overtreding van Casemiro op Kevin De Bruyne. Er ontstond een ouderwets opstootje, inclusief theater van Aymeric Laporte. Toen de rook was opgetrokken, kregen Laporte en Luka Modric een gele kaart en stootte de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato koddig zijn hoofd tegen de harde kin van Kyle Walker.

Arbiter Daniele Orsato heeft zijn hoofd gestoten tegen de kin van Kyle Walker - NOS

Real wist Benzema voor rust drie keer in stelling te brengen, maar zijn pogingen misten het doel. Ook schoot Vinícius Júnior een keertje over en was er een vrije trap van Toni Kroos die, via een Madrileens hoofd, rakelings over het doel van keeper Ederson vloog. In tegenstelling tot Ederson moest Real-keeper Thibaut Courtois wel een paar keer aan het werk. De grootste kans voor rust was na twintig minuten voor Bernardo Silva, die voor Casemiro dook en van dichtbij schoot, maar Courtois redde met een knappe reflex. Vlak voor rust nam Phil Foden op de rand van het zestienmetergebied nog met een volley het doel van Courtois onder vuur, maar die stond wederom zijn mannetje.

Real begint furieus aan tweede helft Na het tegenvallende eerste bedrijf begon de tweede helft veelbelovend: vanaf de aftrap trok Real ten aanval en na tien seconden was er een enorme kans voor Vinícius op aangeven van Dani Carvajal, maar de rappe Braziliaan schoot bij de tweede paal naast.

Vinícius Júnior baalt na het missen van een kans - Pro Shots

De Koninklijke voerde druk op, City kwam er even niet meer uit en er volgden meer Spaanse mogelijkheden, voor Vinícius (drie keer zelfs) en Modric. Na een kwartier leek de Spaanse furie voorbij en was het spelbeeld weer hetzelfde als voor rust. Maar Real Madrid had nog wel steeds een doelpunt nodig. Coach Ancelotti bracht Rodrygo, maker van de 1-0 in de kampioenswedstrijden tegen Espanyol, voor middenvelder Kroos om de tamelijk onzichtbare Benzema in de aanval te ondersteunen. Mahrez scoort Maar de goal viel ruim een kwartier voor tijd aan de andere kant. De opstomende Silva bediende Riyad Mahrez, die door de Real-defensie over het hoofd was gezien, en de Algerijn verraste Courtois met een snoeihard schot in de korte hoek.

Riyad Mahrez viert zijn goal tegen Real Madrid, met links bankzitter Nathan Aké - Reuters

Meteen na de goal reageerde Ancelotti met het inbrengen van Eduardo Camavinga en Marco Asensio voor Modric en Casemiro. Het werd alles of niets voor Real. De beste kansen in de slotfase waren aanvankelijk echter voor City. Zo redde Courtois knap op een schot van João Cancelo en zag invaller Jack Grealish zijn inzet door Ferland Mendy van de lijn worden gehaald. Rodrygo redt Real City was met zijn hoofd al stiekem in de finale, maar toen brak de negentigste minuut aan. Uit het niets maakte Real gelijk via Rodrygo, die een teruggelegd balletje van Benzema binnen wist te tikken. En exact negentig seconden later was de comeback compleet met de 2-1, opnieuw via Rodrygo. Een voorzet van Carvajal schampte het hoofd van Marco Asensio, maar werd alsnog door Rodrygo binnengekopt.

In een paar minuten werd Rodrygo de held van Madrid in de halve finale tegen Manchester City. - Reuters

In de blessuretijd gebeurde vervolgens meer dan in de negentig minuten daarvoor, maar gescoord werd er niet meer en een verlenging volgde.

Vijftiende CL-doelpunt Benzema In de verlenging kreeg het aangeslagen City al na vijf minuten de volgende mokerslag om de oren. Na een onhandige overtreding van aanvoerder Rúben Dias op Benzema wees arbiter Orsato onverbiddelijk naar de stip. De Fransman schoot de strafschop onberispelijk en onhoudbaar in de rechterhoek: zijn vijftiende doelpunt in de Champions League en zijn 43ste goal in 43 wedstrijden dit seizoen.

De druiven zijn zuur voor City-coach Pep Guardiola - Reuters