'Enorm veel telefoontjes': al duizenden schadeclaims van reizigers om chaos op Schiphol

Duizenden reizigers hebben al een schadeclaim ingediend voor geannuleerde of vertraagde vluchten vanaf Schiphol. Op de luchthaven speelden zich in de afgelopen twee weekends chaotische taferelen af.

Claimorganisatie Aviclaim heeft inmiddels meer dan 1650 compensatieverzoeken ontvangen, samen goed voor zo'n 1,3 miljoen euro. Oprichter Remco Kuilman zegt dat zijn organisatie "enorm veel telefoontjes" krijgt. Vooral na het weekend belden veel reizigers om te vragen wat hun rechten zijn.

Passagiers die hun vlucht hebben gemist door de lange rijen voor bijvoorbeeld de incheckbalie, hebben in principe nergens recht op, licht Kuilman toe. "Dit wordt gezien als een no show en als hun eigen schuld." Alleen reizigers van wie de vlucht is geannuleerd of minstens drie uur is vertraagd, kunnen aanspraak maken op compensatie, zegt Kuilman.

Vluchtanalist Paul Vaneker van EUclaim beaamt dit. Bij EUclaim meldden zich tot nu toe zo'n 33.000 mensen die tijdens hun vlucht tegen een probleem aanliepen. Het leidde tot dusver tot zo'n tweeduizend claims.