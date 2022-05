Zo stond Nederland stil bij de Nationale Herdenking

Ook op andere plekken in het land werden de doden herdacht. Bij een kranslegging bij het Rotterdamse oorlogsmonument De Boeg hield burgemeester Aboutaleb een toespraak. "De Tweede Wereldoorlog was in zijn omvang, precisie en gedachtengoed zo uniek, dat die nauwelijks te vergelijken is met andere oorlogen in de wereld", zei hij.

Bij de verschillende herdenkingen werd stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vroeg hier aandacht voor in haar speech bij de kranslegging in de Tweede Kamer. "Het gedonder van bommen, de overscherende vliegtuigen, de verwoesting en de vernietiging, en wat dat doet met onschuldige burgers", zei ze. "Het geeft deze 4-mei-herdenking vandaag een extra lading."

Op het Nationaal Ereveld in Loenen legden opperrabbijn Binyomin Jacobs en de Duitse ambassadeur in Nederland vanmiddag samen een krans. Minister Hanke Bruins Slot woonde de plechtigheid ook bij en stond in haar toespraak stil bij de gesneuvelde militairen. Zo sprak ze onder meer over militair Mark Leijsen, die in 2009 in Afghanistan stierf bij een aanslag met een bermbom.

"Vanavond zijn we allemaal twee minuten stil. Hier en in de rest van het koninkrijk", zei Bruins Slot. "Dan denken we aan Mark Leijsen en aan al die anderen aan wie we onze vrijheid danken."