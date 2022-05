Shirt waarin Maradona twee beroemde treffers maakte, brengt 8,4 miljoen op

De fans weten er alles van: voor een voetbalshirtje van je favoriete club of speler moet tegenwoordig diep in de buidel worden getast. Maar 8,4 miljoen euro is wel heel bar. Toch is dat het bedrag dat in Londen is neergeteld voor een tricot van Diego Armando Maradona.

De befaamde Argentijn zou het na rust hebben gedragen tijdens de kwartfinale van het WK in 1986 tegen Engeland. Met nadruk op 'zou', al benadrukt veilinghuis Sotheby's dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat is vastgesteld dat de in 2020 overleden Maradona het bewuste shirt in de tweede helft om zijn schouders droeg.

In dat geval had 'Pluisje' het nu geveilde shirt aan, toen hij twee beroemde doelpunten maakte: eerst met, zoals hij het zelf omschreef, de 'Hand van God' de 1-0 en even later na een wervelende solo vanaf de middenlijn nog een tweede treffer.